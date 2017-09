Këto janë gjërat që nuk duhet t’i thoni kurrë partnerit kur ka probleme me ereksionin

Rinia është ai moment në të cilin një burrë, për herë të parë, ndërkohë që jeni bashkë në krevat, dështon.

Nëse kjo ju ka ndodhur kur keni qënë fare të reja, jeni njësoj si fëmijët që kanë kuptuar që babagjyshi nuk është i vërtetë. Nëse ende nuk ju ka ndodhur, shoqe te dashura, kini parasysh që herët a vonë do të ndodhë. Do të ndodhë për mijëra arsye, sepse është normale që të ndodhë: tensioni, alkoli, rroga, borxhet, jeta si adult, që nuk është gjithmonë plot lumturi. Dështimi- që është një term jo shumë pozitiv dhe plot gjykim, mund të quhet dhe “mosfunksionim i ereksion” ose “ ME” për miqtë.

Ky i fundit është një fenomen normal i cili prezantohet në forma të ndryshme: mund të jetë episodik, rastësor, dhe kronik. Nga ana tjetër arsyet e ME kanë një natyrë variabël: ndonjëhrë varen nga gjëndja emocionale, hormonale por dhe organike. Trajtimi i saj nga ana psikologjike/mjeksore nuk është i lehtë, sepse të kurosh nga ana mjekësore jetën seksuale është mision më vete.

Ekzistojnë në fakt shume ilaçe siç është dhe i famshmi VIAGRA të cilën e njohim të gjithë. Impakti i ME-së mbi mirëqënien seksuale të çiftit është i rëndësishëm deri aty sa mund të kemi dhe përfundim të marrëdhënies për shkak të kësaj patologjie. Autostima e burrit nga një anë dhe ajo e gruas nga ana tjetër, marrin një goditje të fortë dhe pikërisht për këtë arsye, duhet patjetër ta bisedojmë me partnerin në mënyrë që të kërkojmë ndihmën e duhur.

Ju do të thoni: në rregull e kuptuam e dime dhe vetë çfarë duhet të bëjme nëse kemi nje marrëdhënie të rregullt, por kur kemi një marrëdhënie rastësore, me dikë që nuk ëshët dashuria e jetës, si ta menaxhojmë dëshpërimin dhe zhgënjimin ? Do përgjigjem pa përdorur ironinë.

• Mos u mërzit, as mos rrotullo sytë dhe mos u ço me nerva nga krevati për të ikur në tualet. Akujt nuk i pëlqejnë gjërat e lëna përgjysëm.

• Mos e përkedhel dhe mos e përqafo sikur të jetë këlyshi më i bukur që ke parë ndonjëherë.

• Mos e urre. Mos u bëj agresive. Mundo të përdorësh empatinë dhe të kuptosh që nëse humori yt është përtokë, humori i tij është varrosur tashmë.

• Mos e provoke, prek ose nxit që të filloni përsëri. Ti nuk je Jezusi dhe ai ka nevojë për kohën e tij. Mbas dështimit, është ai që duhet të bëjë hapin e parë.

• Mos mendo për ishin tënd. MOS MENDO PËR ISHIN TËND. Mos mendo as për atë tipin me të cilin ke bërë seks fantastik dhe ke fituarë olimpiadën e pornos amatore.

• Mundohu të jesh normale ( nëse normalja ekziston). Mos var turinjtë, mos bëj grevë fjalësh, mos fikso një pikë të parëndësishme në dhomë, mos ha thonjtë dhe lëkurat rreth tyre.

• Mos e pyet nëse i ndodh shpesh sepse nuk do ta thotë dhe nëse i ndodh. Zakonisht nuk ndodh, ose është hera e parë ose është faji i lodhjes.

• MOS fillo të mendosh që është faji yt. Që je ti, që nuk je sexy sa duhet, e bukur sa duhet, bëre apo nuk bëre diçka. Nuk është faji i celulitit tënd dhe as e trupit tënd jo perfekt. Nuk e dimë nga se varet kështu që nuk ka kuptim të fajësosh veten.

• Mos thuaj fraza si: “ po kjo mund t’i ndodhë të gjithëvë”, “ rri i qetë do të jetë më mirë herën tjetër”.

• Mos bëj drama dhe viktimizma. Ndoshta është vetëm një episod por dhe sikur mos të jetë kështu ti ke grupin e whatssapp-it dhe të gjitha shoqet e tua më të cilat mund të bësh thashetheme.

Në përgjithësi mos harroni asnjëherë që seksi është një akt dashurie ( që ndonjëherë zgjat vetëm disa minuta). Seksi është një akt ku ka mirëkuptim, dialog dhe shkëmbim energjie edhe para dështimeve dhe zhgënjimeve. Me pak fjalë, kur një burrë dështon nuk duhet ta trasformojnë në barcaletë. /Lajmi.net/