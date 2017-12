Këto janë fjalët e bashkëshortes pas vdekjes së Blerim Pecit

Bashkëshortja e Blerim Pecit, Afërdita pas vdekjes së aktorit ka thënë se ky lajm është shumë i rëndë dhe nuk ka fjalë për ta përshkruar.

Më tej, Afërdita ka thënë se Blerimi do të jetë gjithmonë në zemrat e tyre dhe se ai do t’i ruajë nga lart.

“Te Allahut jem dhe te ai do te kthehemi! Edhe pse….e rende , smundem me pershkru….por , kjo eshte jeta! Gjithmone ne zemrat tona! E di qe do na ruash nga lart! Varrimi i Blerim Pecit behet sot me Aksham ne varrezat e Shipolit ne Mitrovice!”- shkruan Afërdita në FB

Blerimi dhe Afërdita kanë dy fëmijë. Aktori ndërroi jetë në orët e para të mëngjesit, ai vuante nga mëlçia.

Familjen Peci e kanë ngushëlluar prijësit e shtetit dhe shumë fytyra të njohura publike.