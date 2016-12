Këto ja qytetet dhe fshatrat që nesër do të mbesin pa rrymë

KEDS njofton për ndërprerjet e energjisë elektrike të domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit.

Mirëmbajtje të planifikuar

Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje për investimet me kërkesë të kontraktorëve

-Nuk ka

Ndërprerje

1.

Më 24.12.2016 në NS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J6 Rezervart e Kforit(Kodi:13000002) prej orës 10:30 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bardhoshi dhe Bërnica e Ulët, Barilevë Sheshivarët, Shaljanët, te Xhamia, Drenovc Gashët,”Kuvilab” private, Rub Shpk-Samir Rexha, ndriçimi publik për autostradë.

Arsyeja e shkyçjes: vendosja dhe premontimi i shtyllave në LP 10 kV.

Pejë

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje për investimet me kërkesë të kontraktorëve

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.12.2016 në NS 110/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dresniku (kodi: 52000070) prej orës 08:30 deri ne ora 11:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku, Lagjja Maluzhgan, Sheshi Mujë Krasniqi, Sheshi Nënë Tereza, ruga Skender Rexhepi, Kuvendi Komunal dhe Gjykata.

Arsyeja e shkyçjes: punimi i kokës së kabllos 10kV në TS Blinda te KEK-u Klinë.

2.

Më 24.12.2016 në NS 35/10 kV Klina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Jagoda (kodi: 52056005) prej orës 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Jagoda, Krushevë e Madhe, Budisalc, Rudicë, Stupë, Trestenik dhe Lutogllavë.

Arsyeja e shkyçjes: riparimi i TS Jagoda 1, montimi i bazave të sigurisë 10kV dhe shkarkusve katodikë.

Mitrovica

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje për investimet me kërkesë të kontraktorëve

1.

Më 24.12.2016 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Extra (Kodi:73000006) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin rrugët: TS Ahmet Zariqi, Muharrem Zariqi, Vneshta, Ujësjellësi, Begaj, Moteli, ETC dhe Rashicet.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës 12 m, punime nga kompania Arena Inxhiniering.

2.

Më 24.12.2016 në NS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kabllat (Kodi:73000001) prej orës 13:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: TS TSK , TSB nr.4, Stadioni i Vogël, Banesat e Kuqe, Policia, Enti për Inkuadrim dhe TS Ariani.

Arsyeja e ndërprerjes: vendosja e shtyllës 12 m, punime nga kompania Arena Inxhiniering.

3.

Më 24.12.2016 në NS 35/10 kV Mitrovicë II do të shkyçet:

Dalja 10 kV Tjegullorja(Kodi: 71075007) prej orës 11:00 deri në ora 13:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin rrugët: Sali Çeku, Haki Misini, Ehat Prekazi, Lekë Dugagjini, Mbretëresha Teutë, Mulla Ilaz Broja, Konstandin Kristoforidhi, Ahmet Selaci, Plava, Sylejman Shala, Martin Cana, Muharrem Gashi, Shala, Mehmet Aqif Ersoj, Gucia, Migjeni, Zahir Pjaziti dhe Mbreti Bardhy.l

Arsyeja e shkyçjes: montimi i pajisjeve të reja, punime nga firma Kontaktori.

Prizren

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje për investimet me kërkesë të kontraktorëve

1.

Më 24.12.2016 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Korisha (Kodi:31000010) prej orës 09:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin fshatrat: Korishë, Lubizhdë, Skorrobishtë, konsumatorët komercialë: “Imaxh Mermeri”, N.P.N “Bushi”, N.P.Q “Afion”, Arben A Muqaj, N.N.T “A&N”, N.P.N “Atllas”, N.P.P “Vllezërit Hoxha”, N.T.Sh “Lindi Gea”, “Kajmak”, Salloni I dasmave Galaxy, D.P.Z “Albad”, EDI” Shoping Center, N.T.Sh “Baaf” dhe N.T.P “L&D.

Arsyeja e shkyçjes: Kyçja e trafostacionit te ri në Korishë, punime nga firma nënkontraktuese.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 24.12.2016 në NS 110/10 kV Prizreni 3 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Velezha (Kodi:31000030) prej orës 12:00 deri në ora 15:00.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shpenadia, Caparci, Novaku, Velezha, Sërbica e Epërme, Smaqi, Legjenda, Malësia e Re, Trepetic, afariste: Mullini Rexhep Ukaj,firma Vesel Rexhaj dhe fabrika e lengjeve Novak.

Arsyeja e shkyçjes: ngritja, bartja dhe demontimi i shtyllave të tensionit të mesëm Novak dhe Caparc.

Ferizaj

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje për investimet me kërkesë të kontraktorëve

1.

Më 24.12.2016 në NS 35/10 kV Magure do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa energji elektrike do të mbesin: Magura, Fushtica e Naltë, Fushtica e Ulët, Kizhareka, Nekoci, Rasinovci, Bainca, Shala, Krojmiri, Bainca, Krojmiri, Rreze (Leleqtiq).

Arsyeja e shkyçjes: ngritja e shtyllave të tensionit të lartë, punime nga firma Sonar Electric.

