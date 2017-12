Këto 5 zona do të përfshihen nga shtrëngata shiu dhe bore

Në pesë qarqe të vendit do të ketë shtrëngata shiu gjatë pasdites së sotme.

Instituti i Gjeoshkencave bën me dije se reshjet e shiut që kanë përfshirë gjithë vendin do të shoqërohen me shtrëngata në qarqet e Shkodrës, Kukësit, Dibrës, Elbasanit dhe Gjirokastrës. Ndërkohë, në zonat malore do të ketë reshje dëbore.

Temperaturat minimale në vend zbresin në 2 gradë në zonat malore deri në 15 gradë në zonat bregdetare. Era do të jetë e lehtë e deri mesatare në bregdet.