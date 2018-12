Këtë javë nuk do të ketë reshje, por temperaturat shkojnë në minus

Dita e premte do të karakterizohet me mot me diell dhe vranësira kalimtare.

Instituti Hidrometeorologjik ka bërë të ditur se vranësirat më të theksuara do të shfaqen në jugperëndim dhe veriperëndim të vendit, kurse në orët e para në ultësira parashihet të krijohet mjegull e radiacionit.

Temperaturat minimale parashihen të lëvizin nga -6 deri -3 gradë Celsius, ndërsa, maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-6 gradë Celsius.

Shtypja atmosferike mbetet e lartë, dukshëm mbi vlerat e normales, por që qarkullimi i masave të ftohta të ajrit të ardhura nga pjesa juglindore e kontinentit do të jetë aktive dhe do të ndikojnë pozitivisht në cilësinë e ajrit.

Nuk parashihen reshje të asnjë forme as ditën e premte. Do të fryjë erë nga juglindja me shpejtësi 1-5m/s.

Temperaturat minimale dhe maksimale për qendrat kryesore të Kosovës i gjeni në tabelën e mëposhtme: