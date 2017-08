Këta janë kandidatët për asamble të Nismës në Drenas, Berisha bartës i listës

Nisma për Kosovën ka publikuar listën kandidatëve për asamble komunale në Drenas.

Kjo parti në zgjedhjet lokale të 22 tetorit do të garojë edhe për kryetar komunës me Isa Xhemalaj, ndër për asamble komunale do të garojë më 34 kandidatë.

Bartës i listës për zgjedhjet lokale do të jetë Vehbi Berisha, i cili aktualisht është asamblist i pavarur në këtë komunë.

Këta janë emrat e kandidatëve për asamble të Nismës për Kosovën:

Vehbi Berisha (Bartës i listës)

2. Sabrije Kukaj

3. Nexhmedin Bala

4. Lavdije Rrusta

5. Arigon Sinani

6. Tafil Xhekaj

7. Ilir Demaku

8. Pranvera Sopi

9. Rrustem Thaqi

10. Xhemajl Ademi

11. Qëndresë Xhema

12. Islam Shala

13. Ramadan Gashi

14. Kaqusha Kastrati

15. Burim Bujupi

16. Dardan Ajazi

17. Imrane Gorani

18. Arsim Cakaj

19. Armend Shabani

20. Malsore Cakiqi

21. Qëndrim Krasniqi

22. Albert Dervishi

23. Gani Syla

24. Fitore Morina

25. Arian Krasniqi

26. Din Krelani

27. Shpresa Mulaku

28. Sherif Sejdiu

29. Altin Avdullahu

30. Valdete Qorri

31. Florim Rexha

32. Ardita Demaj

33. Valentina Jetullahu

34. Kushtrim Gashi

Nisma për Kosovën është partia e dytë më numër të asamblistëve në Drenas, pas PDK-së./Lajmi.net/