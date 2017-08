Këta janë kandidatët e PDK-së për kryetar në 30 komuna (Emrat)

PDK-ja e ka zyrtarizuar sonte listën e kandidatëve për kryetar në 30 komuna.

Kjo parti në Prishtinë garon me Lirak Çelajn, në Prizren me Shaqair Totajn, në Mitrovicë me Valdete Idrizin, Gjakovë Hajdar Beqa, Pejë Sabiha Shala, Ferizaj, Agim Aliu, Gjilan Zenun Pajaziti, etj.

Lista e plotë: