Këta janë fituesit në ‘MTV EMA’, sukses i madh për këngëtarët shqiptarë

Nën drejtimin e këngëtares shqiptare me famë botërore, Rita Ora, është zhvilluar edicioni i sivjetmë i ‘MTV Europe Music Awards’ në Wembley të Londrës.

Ishte kjo mbrëmje e madhe për këngëtarët shqiptarë, duke qenë se triumfuan në dy kategori.

Dua Lipa u shpall artistja e re me mirë duke mposhtur konkurrentë të fortë, ndërkohë që Ermal Meta triumfoi për veprën më të mirë italiane.

Vet Rita nuk arriti të fitonte në garën për dukjen më të mirë, e as Shkëlzen Kastrati – XEN nuk fitoi për veprën më të mirë zvicerane.

Telegrafi jua sjell më poshtë disa prej fituesve kryesorë në MTV EMA:

Kënga më e mirë

Clean Bandit, “Rockabye” Feat. Sean Paul & Anne-Marie

DJ Khaled, “Wild Thoughts” Feat. Rihanna, Bryson Tiller

Ed Sheeran, “Shape of You”

Luis Fonsi & Daddy Yankee – “Despacito” (Remix) Feat. Justin Bieber

Shawn Mendes, “There’s Nothing Holdin’ Me Back”

Artisti më i mirë

Ariana Grande

Ed Sheeran

Kendrick Lamar

Miley Cyrus

Shawn Mendes

Taylor Swift

Dukja më e mirë

Dua Lipa

Harry Styles

Rita Ora

Taylor Swift

Zayn Malik

Artisti i ri më i mirë

Dua Lipa

Julia Michaels

Khalid

Kyle

Rag’n’Bone Man