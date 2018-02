Kështu u vesh Dhurata në koncertin e 50 vjetorit të karrierës së Sabri Fejzullahut

Sonte Sabri Fejzullahu ka festuar 50 vjetorin e karrierës së tij artistike.

E për këtë event shumë me rëndësi për të është organizuar një koncert ku janë kënduar disa nga hitet e tij, shkruan lajmi.net

E një nga këngëtaret që mori pjesë në koncert ku edhe përformoi ishte Dhurata Dora.

Këngëtarja ka shkëlqyer me fustanin e zi të gjatë dhe me flokët e përmbledhura me stil!/Lajmi.net/