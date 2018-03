Kështu reagon tifozi i vogël i Napolit kur i përgatitet torta e ditëlindjes me lojtarin e Juves

Se rivaliteti mes Juventusit dhe Napolit është shumë i madh, më së miri e tregon reagimi i një fëmije.

Një tifoz i vogël i Napolit, është “provokuar” kur në ditën e ditëlindjes i është bërë një torte me Paulo Dybalan, sulmuesin e Juventusit.

Reagimi i fëmijës ishte i pritur, i cili hodhi në tokë tortën e ditëlindjes, duke qenë shumë i dëshpëruar me dhuratën./Lajmi.net/

BRILLIANT: The reaction of a young @SSCNapoli fan presented with a @PauDybala_JR Birthday Cake. 😂🎂

(📹 FB: Carmela Salzano) pic.twitter.com/WGOfhiVzT3

— SPORF (@Sporf) March 12, 2018