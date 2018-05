Kështu mund t’a bëni një mashkull për vete sipas shenjës së horoskopit!

Ai mund të jetë një mister, por vëmendja e tij nuk ka pse të jetë.

Ndonjëherë, një vajzë mund të bëjë veten të duket budallaqe kur përpiqet të kapë vëmendjen e një djaloshi që i pëlqen vërtet. Ajo mund ta gjejë veten duke u përpjekur të lexojë në horoskopin e tij të përditshëm për të dhëna mbi energjinë e tij të dashurisë.

Kur jeni rreth tij, përdredhni flokët, ju ngecin fjalët e saj dhe thoni vetëm gjërat e gabuara?

Mund të gjendeni ngushtë dhe të hiqni dorë nga çdo shpresë, por jo gjithmonë duhet të jetë kështu. Një princeshë mund të marrë princin e saj simpatik nëse ajo e di saktësisht se çfarë të bëjë.

Dashi (21 mars – 19 prill)

Burrat dash duan gratë që janë të forta dhe të vendosura. Ata duan një grua që është një udhëheqëse dhe që nuk lejon kodra të vogla ta pengojnë në rrugën e saj.

Bëjini të ditur një burri dash që jeni me shumë vetëbesim dhe do të dëshirojë të flasë me ju 24/7.

Demi (20 prill – 20 maj)

Për të kapur vëmendjen e një Demi, është jetësore që ti t’i afrohesh së pari si një mik. Ai vlerëson miqësinë dhe besimin dhe nuk do të ketë një marrëdhënie romantike me një vajzë që nuk është tashmë në rrethin e tij të brendshëm të miqve.

Pasi një miqësia fillon të rritet, ai tashmë do t’ju njohë. Dhe, nëse ai është i interesuar, një marrëdhënie mund të lulëzojë nga aty.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Një burrë binjak vlerëson një vajzë që merr iniciativë. Nëse bën lëvizjen e parë ose shikon në drejtimin e tij para se të mund të bëjë një shikim të shpejtë, ai do t’ju ndjekë derisa t’i jepni atij një shans.

Ashtu si dashi edhe binjakët dashurojnë vajzat që dinë se çfarë duan.

Gaforrja

Djemtë e kancerit janë paksa më emocional dhe më simpatik se shenjat e tjera të zodiakut. Ai i pëlqen të ulet dhe të relaksohet, në vend që të dalë. Për të kapur me të vërtetë një sy të gaforres, bëni plane për të qenë në vendin e tij dhe për të parë një film së bashku.

Dhe për të kapur më shumë vëmendjen e tij, pyeteni nëse ai dëshiron që ju të zgjidhni filmin.

Luani

Shenjat e luanit kanë tendencë të jenë individë aventureske dhe kuriozë. Ai kërkon një grua që i pëlqen gjërat që bën ai.

Kur jeni në një grup, sigurohuni që të jeni jeta qendra e festës dhe një burrë luan do të vërejë personalitetin tuaj të çuditshëm. Në një rrahje zemre, ai do të bëjë lëvizjen e tij.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Virgjëreshat dashurojnë vajzat që janë në modë dhe të organizuara. Ai është lloji i djaloshit që i kushton vëmendje stilit të veshjeve që një vajzë vesh dhe se si ajo paraqet veten.

Ndërsa shumica e vajzave nuk u pëlqen të tregojnë se si të vishen, nëse vërtet dëshironi që një Virgjëreshë t’ju njoftojë, vishuni në mënyrë profesionale dhe kushtojini vëmendje detajeve.

Kjo është një mënyrë e sigurt për të kapur vëmendjen e tij.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Një mënyrë e mirë për të marrë një djalë Peshore për të parë drejtimin tënd është të ndani të njëjtat interesa me të. Ai është në dashuri me natyrën.Një Peshore shpenzon shumë kohë në natyrë dhe gjen bukuri në gjëra natyrore, kështu që nëse një Libra e vë në dukje dashurinë tuaj për të jashtmit e mrekullueshme, ai do të gjejë të vërtetën tuaj të papërmbajtshëm dhe do të vijë tek ju.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Për një shenjë zodiakale mashkullore Akrepi që t’ju vërejë, ju duhet të jeni – ose të paktën të dukeni – të pavarur. Një vajzë që vepron si ajo nuk ka nevojë për një njeri ose dikush që i thotë asaj se çfarë duhet të bëjë që burrat e Akrepit të çmenden.

Ata do të gjejnë veten duke ndjekur një grua që i njeh gjërat e saj në një çast.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari e pëlqen atë kur gruaja pëlqen komunikimin me të. Duke folur për ndonjë gjë dhe gjithçka është një mënyrë e shkëlqyer për të kapur vëmendjen e tij.

Shigjetarët janë në ikje dhe shumë extrovertë dhe pëlqejnë bisedat non-stop. Nëse nisni një bisedë me të, ai do ta dojë dhe do ta mbajë komunikimin.

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Një mënyrë e mirë për të marrë vëmendjen e një mashkulli Bricjap është të filloni një bisedë intelektuale me të. Bricjapët janë seriozë dhe preferojnë biseda të thella.

I bëni pyetje të tilla si: “Çfarë të pëlqen të mbash në jetë?” Dhe diçka filozofike. Sa më shumë që ta mendoni, aq më shumë do të mendojë për ju.

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Burrat e Ujorit do ta venë re një vajzë menjëherë, nëse ajo është pak misterioze. Nëse e mban veten pak të mbyllur, ai do t’ju pikasë – dhe kjo do ta bëjë atë të çmendur.

Ai nuk ju njeh dhe dëshiron të zbulojë derisa ai të ketë mundësinë të flasë me ju. Ju mund të mbani këtë qëndrim për aq kohë sa ju pëlqen.

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Peshqit janë më kreativët nga të gjitha shenjat e zodiakut. Ata i vlerësojnë të gjitha gjërat e artit, pavarësisht nëse është muzikë apo letërsi.

Mënyra më e mirë për të kapur vëmendjen e një njeriu të Peshqve është gjetja e vendosjes së duhur.