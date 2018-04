Kështu komunikon Besi me Ijen kur gjendet jashtë Shqipërisë

Bes Kallaku është një ndër aktorët shqiptar më me emër.

Aktori është shumë aktiv në rrjete sociale ku zbulon shumëçka nga jeta e tij private, shkruan lajmi.net.

Në llogarinë e tij në Instagram, ai ka postuar një fotografi përmes të cilës tregoi se si komunikon me gjyshen e tij, Ijen kur gjendet jashtë Shqipërisë.

Në foto shihet teksa flet me Ijen me anë të kamerës së telefonit, ai shkroi mbi të “Lidhje me tpame”.

Kujtojmë që Bes Kallaku është i martuar me këngëtaren Xhensila Myrtezaj, çifti po presin të bëhen prindër për herë të parë. /Lajmi.net/