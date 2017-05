Kështu do të rimbursohen kuponët fiskalë tash e tutje

Nga muaji korrik rimbursimi i kuponëve fiskalë do të bëhet nëpërmjet formës së re, kanë bërë të ditur në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK).

Zëdhënësja e ATK-së, Valentina Bytyçi, ka thënë se e kanë të pamundur të vazhdohet forma e njëjtë e rimbursimit të kuponëve fiskalë.

“Në fakt ende nuk është zyrtarizuar kalimi në platformën e re të nxitjes së qytetarëve për të kërkuar kuponë fiskal. Mirëpo, jemi duke punuar rreth finalizimit të formës së re, e cila konsiderojmë se do të jetë edhe me e lehtë dhe me e favorshme për qytetarët”, ka treguar Bytyqi

Ajo ka thënë se pas dy muajve do të kalohet në formën e re të rimburismit të kuponëve fiskal. “Sipas planifikimeve që jemi duke i bërë, konsiderojmë që nga muaji korrik i këtij viti do të kalojmë në platformën e re të kampanjës”, ka njoftuar zëdhënësja e ATK-së Valentina Bytiqi.

ATK-ja për të vazhduar tutje me formën aktuale, sipas saj, të rimburimit të kuponëve fiskal e ka të pa mundur për shkaqe buxhetore dhe të mungesës së stafit./telegraf/