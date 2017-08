Kështu do të jetë moti, bëhuni gati për…

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se këtë vikend në vendin tonë do të ketë mundësi për reshje të shiut

“Do të mbajë mot me diell dhe pjesërisht i vranët . Vranësirat ditën e diel vende-vende kanë mundësi të shoqërohen me reshje lokale shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13-15 gradë Celsius, kurse maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 30-33 gradë Celsius. Shtypja atmosferike mbetet normale por jo stabile. Do të fryjë erë drejtimesh të ndryshme me shpejtësi deri 8m/s”, ka njoftuar IHMK.