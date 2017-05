Kërcënimi ne facebook e dërgon prapa grilave një qytetarë nga Ferizaj

Policia e Kosovës e ka marr seriozisht një kanosje nëpërmjet rrjetit social.

Policia ka njoftuar se, në fshatin Komogllavë të Ferizajt para pakë ditësh një qytetarë ka raportuar se përmes rrjetit social ka pranuar një mesazh kërcënues nga një i dyshuar mashkull K-Shqiptar , i njëjti ka dërguar një foto ku i dyshuari vërehej me një armë në dorë.

Njësit policor pas hetimeve të zhvilluara, me datë 17.05.2017 me urdhër të prokurorit ka bastisur shtëpinë dhe objektet përcjellëse e të dyshuarit mashkull K-Shqiptar ku gjatë kontrollit është gjetur dhe konfiskuar një revole me një karikator të zbrazur.

Gjatë intervistimit i dyshuari ka raportuar se arma është pronë e një të dyshuari mashkull K-Shqiptar.

Dy të dyshuarit janë arrestuar dhe pas intervistimit njëri nga të dyshuarit dërgohet në mbajtje ndërsa i dyshuarit tjetër lirohet në procedurë të rregullt.

Rasti është duke u hetuar si ‘kanosje’. /Lajmi.net/