A keni probleme me sinus? Kjo recetë ju ndihmon të largoni dhimbjen!

Nëse ju torturoheni me sinus, provoni recetën me ilaç popullorë për të cilën ju duhen vetëm dy përbërës.

Të gjitha që ju duhen janë xhenxhefili dhe 200 ml uthull molle.

Prtiteni xhenxhefilin dhe e përzieni me uthull dhe pastaj e derdhni të gjithë masën në një kavanoz qelqi të cilin e mbyllni fort. Mbajeni atë në një vend jo shumë të nxehtë dhe të ndritshëm, në temperaturë dhome dhe herë pas here e shkundni.

Kur keni dhimbje në kokë, të shkaktuara për shkak të problemeve me sinus, hapeni kavanozin dhe thithni aromën për pesë deri në dhjetë minuta. Me këtë do të qetësoni sinusët tuaj dhe dhimbja do të kalojë.