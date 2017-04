Keni probleme me fytyrën, ja çfarë duhet të bëni

Nëse keni problem me akne dhe me pore të hapura, atëherë kjo është zgjidhja e duhur për lëkurën tuaj.

Uthulla e mollës bën çudi për poret e zgjeruara dhe tonifikimin e lëkurës.

Po ashtu, kjo metodë largon edhe pigmentet e shumta dhe pikat e zeza në fytyrë.

Por, para se të përdorni, duhet ta përzieni me pak ujë dhe pastaj me ndihmën e tuferit ta aplikoni në lëkurë, dhe mbani për 30 minuta, dhe pastaj pastrojeni fytyrën me ujë të ftohtë.