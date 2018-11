Këngëtari shqiptar: Do kaloja një natë me Bleona Qeretin, është shumë seksi

Gena ka qenë i ftuari i radhës në rubrikën "Kë zgjedh".

I ftuar në emisionin “Mirage” që është prodhim i lajmi.net në rubrikën “Kë Zgjedh”, Gena bën zgjedhje mjaft interesante në mes estradës, shkruan lajmi.net.

Ai flet për këngëtarët e skenës muzikore shqiptare, teksa shpesh vihet në siklet me zgjedhjet që bën.

Në pyetjen se me kë do kalonte një natë, Zaimina Vasjarin apo Bleona Qeretin, artisti shqiptar befason me përgjigjen.

Këtë dhe të gjitha përgjigjet e tjera të Genës i mësoni në rubrikën e mëposhtme. /Lajmi.net/