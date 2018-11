Këngëtari i njohur largohet nga grupi i Capital T dhe 2po2

View this post on Instagram

Te dashur shoke e shoqe, Kam nje njoftim per ju. Tash e tutje me nuk jam pjese e Authentic Entertainment Label. Kam vendosur te vazhdoj si artist i pavarur. Shoqeria jone do te vazhdoje. Une dua te falemnderoj perzemersisht te gjithe ne Authentic per kohen e mrekullueshme qe kemi kaluar se bashku. Shihemi se shpejti me projekte te reja… Paqe dhe dashuri ❤️ . Dear friends, I have an announcement to make. I am no longer part of the Authentic Entertainment Label. I have decided to go through this path on my own. Our friendship will continue further. I would like to thank everyone at Authentic for the amazing times we’ve had together. See you soon with my new projects … Peace and love ❤️ . Granit Dërguti