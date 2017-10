Prej kohësh ai e kishte pranuar faktin se pëlqente meshkujt dhe jo femrat, por asnjëherë deri më tani nuk kishte dalë kaq hapur me të dashurin e tij, rrugëve të New York-ut.

Sam Smith më në fund është shfaqur më i dashuruar se kurrë me aktorin, Brandon Flyn teksa shëtisnin dorë për dore pa e vrarë aspakt mendjen, apo pa tentuar të fshihen.

Ylli i shumë hiteve si “I’m not the only one”, ”Writings’s on the wall” dukej mjaft i lumtur dhe herë pas here shkëmbente edhe puthje me të dashurin e tij.