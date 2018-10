Këngëtari i njohur italian vjen në bashkëpunim me Dua Lipën

Dua Lipa duet teaser

We are delighted to announce the world premiere play on BBC Radio 2 yesterday of Andrea's stunning duet with the incredible Dua Lipa of the ballad "If Only" taken from Andrea's forthcoming album, 'Sì' You can listen back here from 1 hour 55 minutes at this link: bbc.co.uk/sounds/play/m0000v3pTo pre order 'Sì': AndreaBocelli.lnk.to/SiAlbumFP

