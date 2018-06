Këngët përfaqësuese të Kampionatit Botëror ndër vite, komentet dhe kritikat e publikut

Kupa, është synimi që 32 ekipet të cilat marrin pjesë në secilin Kampionat Botëror presin për ta fituar.

Ndër vite ky organizim i madh i futbollit është shoqëruar me këngë zyrtare dhe performanca të ndryshme të magjishme, shkruan lajmi.net

Këtë vit do të mbahet në Rusi dhe loja e parë do të zhvillohet ndërmjet Rusisë dhe Arabisë Saudite.

Sot, e enjte bëhet hapja e Kampionatit ‘Rusia 2018’ ku para afro 80.000 tifozëve që pritet të shkojnë për ta parë ndeshjen në stadiumin Luzhniki në Moskë hapjen do ta bëjë këngëtari Robbie Williams i cili shoqërohet nga sopranoja ruse që fitoi konkursin 2013 të Operalia, Aida Garifullina.

Kampionati Botëror mbahet çdo katër vjet në shtete të ndryshme dhe secilin organizim ka këngën zyrtare.

Sivjet, një ndër zërat është këngëtarja Era Istrefi e cila me këtë pjesëmarrje shënoj edhe një sukses tjetër të madh në karrierën ndërkombëtare, pas atij të këngës ‘Bon bon’.

‘Live it up’ titullohet kënga zyrtare e këtij Kampionati dhe vjen në duet me Era Istrefin, Will Smith dhe Nicky Jam.

Kjo këngë është pëlqyer nga publiku dhe numri i atyre që e kanë dëgjuar në Youtube shkon deri në 20 milionë, duke mos harruar se njëherë u publikua versioni audio i cili u klikua 21 milionë herë në po të njëjtin kanal zyrtar.

‘Live it up’ menjëherë pas publikimit nisi të qarkulloj në pothuajse të gjitha mediat shqiptare dhe ato të huaja, madje edhe serbe.

Komentet nëpër rrjete sociale nisën poashtu menjëherë dhe Era Istrefi pranoj duartrokitje të panumërta për atë çfarë ka arritur dhe për faktin se po na bën krenar.

Përveç këtyre, pranë videos së publikuar në Youtube, komentet ishin nga më të ndryshmet në gjuhë poashtu të ndryshme.

Ka pasur të atillë që kanë dashur që Shakira të jetë sërish zëri i Botërorit.