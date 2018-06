Kendall Jenner injoron komentet,shfaqet topless

Kendall Jenner nuk do t’ia dijë për askënd. Ditën e kaluar, ajo mori një lum akuzash për disa foto të postuara në rrjetet sociale ku dukej se e kishte tepruar me photoshop.

22-vjeçarja u tha se kishte modifikuar këmbët e saj për t’u dukur më e gjatë si edhe kishte ngushtuar belin. Gafat e saj dolën në shesh kur objektet në foto ishin shtrembëruar duke nxjerrë në pah vendet e modifikuara transmeton lapsi

Ylli i “Keeping up with the Kardashians” nuk ka reaguar kundrejt këtyre akuzave apo ofendimeve të fansave, por ka vazhduar të postojë për qejfin e saj.

Së fundmi, ajo ka postuar një foto në Instagram ku shfaq krejtësisht gjoksin. Kjo foto është realizuar gjatë pushimit në një set xhirimi për një firmë të rrobave të banjos dhe Kendall nuk i ka rezistuar tundimit për t’u shfaqur ‘topless’.