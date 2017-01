KEDS tregon se cilat vende do të mbesin pa rrymë

KEDS njofton se cilat vende do të mbesin pa rrymë në ditë në vazhdim.

Prishtinë ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Badovc do të shkyçet:

Dalja 10 kV Hajvalia (Kodi:10014002) prej orës : 09:30 deri në orën 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Hajvalia I , Qoliqet , Hajvalia Xhamia , Pacollet , Pacollet Rezidenca , Kontinierat , Obj. Banimi Pacolli , Hajvali , Ministria për Komunitete dhe Kthim , Emin Pacolli, Kompleksi Banesore .

Arsyeja e ndërprerjes : Vendosja e shtyllave 12m në Hajvali

2.

Më 02.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Nr. 16 Sh.M 28 Nentori (Kodi:11000003) prej orës : 08:30 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sh.M. 28 Nentori , Haxhi Mulla Zeka , Qameria 1 , Antigona Fazliu , Llapi 2 .

Arsyeja e ndërprerjes : Punimi i kokave kabllovike në TS Llapit 2 .

3.

Më 02.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J27 Kodra e Trimave 5 (Kodi:13000015) prej orës : 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 5/1 , Kodra e Trimave 5/2 .

Arsyeja e ndërprerjes : Riparmi i ormanit në NS 10/0,4 kV Kodra e trimave 5/1 .

4.

Më 02.02.2017 në TS 110/10 kV Prishtina 5 do të shkyçet:

Dalja 10 kV J5 Bardhosh (Kodi:13000001) prej orës : 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Blinda Bardhosh , Truda , Milevci , Bernica e eperme , Siqeva , Bernica e Eperme 2 , Kolegji Eurosporti , Albi , Berlini .

Arsyeja i ndërprerjes : Premontimi i shtyllave në Lp 10 kV .

5.

Më 02.02.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Sillosi (Kodi:14000006) prej orës : 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Brecalit , Sillosi Hekurudha , Tallovit , Sigurimi Social , Letonc Shkolla , Letonc 3 , Letonc Qeshmja .

Arsyeja e ndërprerjes : Shqyrtimi i mbrojtjeve rele në kthinën 10 kV .

6.

Më 02.02.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Agro-Produkt (Kodi:14000007) prej orës : 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Agro Produkt , Agro Produkt Comerce .

Arsyeja e ndërprerjes : Shqyrtimi i mbrojtjeve rele në kthinën 10 kV .

7.

Më 02.02.2017 në TS 220/35/10 kV Podujevë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ballovci (Kodi:14000008) prej orës : 13:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Surkish , Lladofc , Sfeqel , Sfeqel Shkolla , Dumosh , Shajkovc , Surdull , Hertice , Drazhnje , Rakinice , Turuqice , Lladofc Fabrika .

Arsyeja e ndërprerjes : Shqyrtimi i mbrojtjeve rele në kthinën 10 kV .

8.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Lum i Madhë (Kodi:15019006) prej orës : 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Millosheve , Te Sherif Petrol , Amazona , Stanovc , Grace , Babimoc , Stanovc I , Stanovc II , Lumi i madhe , Lumi i madhe Banesat , Prilluzhe , Stanovc Haradinaj , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Vendosja shtyllave 12/1000 .

9.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Mazgit do të shkyçet:

Dalja 10 kV Palaj (Kodi:15019006) prej orës : 11:00 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Sibovc , Hamidi , Bivolak , Kulla Sibovc , Shipitull , Grabovc , Grabovc I , Grabovc II , Palaj , Hade , TS Privat Mulliri .

Arsyeja e ndërprerjes : Hapja e vrimave për vendosjen e gypave , betonimi .

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Batllavë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Batllava (Kodi:14015001) prej orës : 12:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Ngritja e shtyllës së betonit dhe energjizimi i TSSH i ri 10(20) kV 160 kVA ASHKALIT I RI (rruga për Shajkofc) në kuadër të projektit LOT 2 Podujeva nënprojekti Batllavë , Al Trade , Sibovc i Ulet , Lluga , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Ngritja e shtyllës së betonit dhe energjizimi i TSSH i ri 10(20) kV 160 kVA ASHKALIT I RI (rruga për Shajkofc) në kuadër të projektit LOT 2 Podujeva nënprojekti Batllavë .

Prizeren ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 110/35/10 kV Prizereni 1 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Rahoveci (Kodi:30000015) prej orës : 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Euro Graniti , Rudina Kulla , Oferta , Tupeci , Pojata , Tupeci I , Tupeci II , Landovice , Mala Privat , Landovica III , Swiss Pelet , Atmaxha IV , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Ndrrimi ishtylles së dëmtuar TM .

2.

Më 02.02.2017 në TS 110/35/10 kV Therandë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Shiroka (Kodi:32000005) prej orës : 10:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shiroka I , Shiroka II , Shiroke , Gradina , Therande Kuvendi Komunal , Theranda Slogjana , Theranda Slogjana II , Lagjeja Fidanishte , Stacioni Policore , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Bartja e rrjetit në shtylla të reja të TM .

Ferizaj ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk k

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 110/35/10 kV Ferizaj (Bibaj) do të shkyçet:

Dalja 10 kV Drejtimi i Fshatrave (Kodi:40000002) prej orës : 09:30 deri në orën 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shkolla TS i ri Bibaj , Emrush Aliu Bibaj , Xhamia Sojeve , Limanajt , Izet Metushi , Mulliri Sojeve , Toni Com , Toni Pllaci Sojeve , Dafi Com , Dragoshit , Fsh, i Vjeter , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Vendosja e një shtylle në Zllatare dhe konektimi i degezimit të Ri .

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1.

Më 01.02.2017 në NS 110/6 kV Hani e Elezit (Kodi 420 ) do të ketë shkyçje totale prej orës : 08:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja e re , Lagjja Maliq , Lagjja Brav, pjesa nen Hekurudhe, Sheqishta, Kriveniku, Rezhanci, Huneli, Hasallart, Goranca, IPKO, VALA, Glloboqica, Lumajt, Kodralia, Dogana-Policia, Gurthysi Muhametit, Fabrika Suxhukut Uka , Fabrika e Salonitit&Kosova Plastin , FSK, lagjja Jasharve, Uji i Tharte, Kashani, Gur thysi Bajram Aliu, Axhant, Dremjaku, Paldenica, Binca, Ujesjellesi Bince , Hani i Elezit (nje pjese) , Dogana .

Arsyeja e ndërprerjes : Punime në Implementimin e Projektit 6 kV në NS Hani i Elezit .

Peja ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 110/10 kV Peja 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Kastrati (Kodi:51000007) prej orës : 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Bajrush Lajqi , TS Dardania , TS Orasha , TS Hervoqi , TS Llozhan , TS Zllapeku , TS Duboqak , TS Kastrat , TS Kastrat Kulla , TS Kastrat Kisha , Babiqi , Pishtani , Belinca , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Ndërrimi i shtyllave të Tensionit të Lartë TL në LP 10 kV .

Gjilan ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Rrafshina do të shkyçet:

Dalja 10 kV Partesh (Kodi:61066004) prej orës : 11:00 deri në orën 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Fadil Sherifi , Globi , Budrike , Pompa , Partesh , Nasala , GAP ,Ujesjellesi Partesh , Euro Trans , Fruta Viva , Mulliri , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Ndrrimi i kabllove të Trafo fushave .

Mitrovicë ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Ekstra (Kodi:73000006) prej orës : 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Ahmet Zariqi , Vneshta II , Furtuna , Ujesjellesi , TS Nexhati , Begaj , Studime , Moteli , Fabrika Ekstra , Rashicet , Vneshta , ETC , Zjarrefikesit , Konsumatoret Komercial .

Arsyeja e ndërprerjes : Vendosja e kabllit ABC .

2.

Më 02.02.2017 në TS 110/10 kV Vushtrria 2 do të shkyçet:

Dalja 10 kV Martiraj (Kodi:73000009) prej orës : 10:30 deri në orën 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Bajram Imeri , TS Bahri Kuqi , Studime e ulet , Studime e eperme , Miraqe , Karaqe , Bajram Imeri II , Skrome , Bozhlan , Gumnishte , Skrome II , Skrome I , Gojbule , Korollove , Vesekovc , Mulliri , Begaj , Gurethyesi .

Arsyeja e ndërprerjes : Vendosja e shtyllave në LP 10 kV .

Gjakovë ,

Mirëmbajtje të planifikuar

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

1.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dobroshi (Kodi:80080007) prej orës : 10:30 deri në orën 14:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Molliq , Kulla Nivokaz , Minor , Stubell II , Tajar Komoni , Europa , Ferma e Pulave , Pacaj , Dobrosh , Kulla Bobrosh , Berja , Nivokazi 1 .

Arsyeja e ndërprerjes : Montimi i ndarsit linjor me baza në TS – Mulliq i dhe ndrrimi i TR të damtuar. Montim Demontim i shtyllave TM .

2.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

Dalja 10 kV Dalja e Erenikut (Kodi:80080011) prej orës : 12:00 deri në orën 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Adruktarija Kamberi , Krist Gjoka , Lagjeja Shqiponja , Qerimi , Pozhegu II , Niki S .

Arsyeja e ndërprerjes : Shqyrtimi i mbrojtjeve Rele

3.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Gjakova I do të shkyçet:

Dalja 10 kV Cermjani(Kodi:80080012) prej orës : 11:00 deri në orën 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Adruktarija Kamberi , Krist Gjoka , Lagjeja Shqiponja , Qerimi , Pozhegu II , Niki S .

Arsyeja e ndërprerjes : Shqyrtimi i mbrojtjeve Rele .

4.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Malishevë do të shkyçet:

Dalja 10 kV Malisheva (Kodi: 82082004) prej orës : 08:00 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : Refoma Malisheve , Te KEK , Kuvendi Komunal , Lagjja Matoshi , Minolli , Viva Fresh , Lagjja Guri , Burimi I , Burimi II , Lagjja e re , Malisheve Qyteti , Banesat te Shtepia e Shendetit .

Arsyeja e ndërprerjes : Rivizionim i rrjetit 10kV në segmentin për TS2 Burim .

5.

Më 02.02.2017 në TS 35/10 kV Xëra do të shkyçet:

Dalja 10 kV Fortesa (Kodi:82081009) prej orës : 10:00 deri në orën 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin : TS Jupa , Fortesa VII , Fortesa VI , Fortesa V , Fortesa IV , Fortesa III , Fortesa II , Fortesa I , Fortesa , Spaniqi , Spaniqi I , Swiss Life .

Arsyeja e ndërprerjes : Demontimi i Shtylles Drurit ne atë te Betonit në LP10kV Fortesa afër pompes KLORA .