KEDS paralajmëron: Këto vende nuk do kenë rrymë

KEDS ka njoftuar për ndërprerjet e planifikuara të energjisë elektrike nëpër disa vende të Kosovës.

Ndërprerje do të ketë në dy ditët e ardhshme.

Njoftimi i KEDS-it:

Prishtinë

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit -Nuk ka Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta 1. Më 06.07.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina-3 do të ndërprehet. • TS.10/04kV Ismet Krasniqi (Kodi: 12000008127) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike koh pas kohe do të mbesin: rr. Ismet Krasniqi dhe rr.Gjon Sereçi pjesërisht. .Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirja e kabllit Bistek 2. Më 06.12.2017 në TS 35/10kV Mazgiti do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Shkabaj (Kodi: 15019002) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shkabaj, Mazgit një pjesë, Obiliq një pjesë, Reforma dhe Al Petroli. Arsyeja e ndërprerjes: Zëvendësimi i shtyllës linjore me shtyllë këndore.

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 06.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Graqanica 1 (Kodi: 10014004) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: Graçanica. Arsyeja e ndërprerjes: mbrojtje rele.

2. Më 06.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Minierat e kishnices (Kodi: 10014006) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Minierat Kishnicë dhe Bejta komerc Kishnicë. Arsyeja e ndërprerjes: mbrojtje rele. 3. Më 06.12.2017 në TS 35/10kV Badovci do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Minierat Kishnicë Trepça N.Berde (Kodi: 10014007) prej orës 13:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Minierat Kishnicë, Trepça N.Berdë. Arsyeja e ndërprerjes: mbrojtje rele.

4. Më 06.12.2017 në NS 110/10 kV Prishtina-5 do të ndërprehet. • Dalja 10 kV J05 Bardhoshi (Kodi: 13000001) prej orës 11:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Një pjesë e fshatit Bardhosh. Arsyeja e ndërprerjes: Revizioni i LP 10 kV.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it

1. Më 05.12.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Llapushnik (Kodi: 16023003) prej orës 9:00-12:00 —– 15:00-18:00 dhe 21:00-24:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleqka e re. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 2. Më 06.12.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Llapushnik (Kodi: 16023003) prej orës 12:00 -15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Llapushnik, Orllat, Negroc, Vuqak, Xhurgjice, Shkolla LLapushnik dhe Kleqka e re. .Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 3. Më 05.12.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Zabel i Ultë (Kodi: 16023006) prej orës 12:00 -15:00 dhe 18:00-21:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullove, Zabel i Ulët, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashet dhe Poterku. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i 4. Më 06.12.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Zabel i Ultë (Kodi: 16023006) prej orës 9:00 -12:00 dhe 15:00-18:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Shtrubullov, Zabel i Ulët, Zabel te shkolla, Vukovc, Llapushnik Gashet dhe Poterku. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

5. Më 05.12.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Komorani (Kodi: 16023007) prej orës 12:00 -15:00 dhe 18:00-21:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë) dhe Llapushniku (një pjesë). Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 6. Më 06.12.2017 në TS 35/10 kV Parku i Biznesit do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Komorani (Kodi: 16023007) prej orës 9:00 -12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komorani, Komoran lagjja e Koperativës, Komoran Zogaj, Komoran Ibriqet, Zabel i Lartë, Ujësjellësi Prishtina Komoran, Vukovc (një pjesë) dhe Llapushnik (një pjesë). Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

Ferizaj

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit 1. Më 05.12.2017 në NS 35/10 kV Ferizaj III do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Gaçka (Kodi: 40042002) prej orës 09:30 deri në orën 10:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Greme,Gaçka, Burrnik, Izhanc, Kashtanjeva, Bajnica, Semaj, Prushaj, Sllatina dhe bizneset private. • Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i pozicionit të konsumatorit të TS 10/04 KV Greme –Omuraj Shkolla.

2. Më 05.11.2017 në NS 110/35/10 kV Bibaj do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Komogllava (Kodi: 40000009) prej orës 10:00 – 10:30 dhe 14:00 deri 14:30.

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Komogllava, një pjesë e fshatit të vjetër, një pjesë e Bibajve dhe një pjesë e Gërlicës. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i ormanit në TS Fshati i Vjetër II (zyre e vendit).

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta

1. Më 06.12.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Lypjani-Qendra (Kodi: 41000006 ) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Gjysma e qytetit Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimin e TS Mobile Ne TS8 Lipjan. 2. Më 06.12.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Zona Industriale (Kodi: 41000009) prej orës 12:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Emonek, TS Coca Cola, TS Motrat Binjake, TS Janina, TS Agim Nita, TS Mulliri Millenium, TS Xella, TS Pofix, TS Semerana, TS Ekzoni, TS Keja Company, TS UBT, TS Muja dhe TS Gega. Arsyeja e ndërprerjes: Rritja e fuqisë. 3. Më 06.12.2017 në TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Kraishta (Kodi: 41000002 ) prej orës 10:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Rufci i Ri, Rufci i Vjetër, Hallaqi i Vogël, Hallaqi i Madh, Ribar i Vogël, Ribar i Madh, Zllakuqan, Kraishta, Bujani, Bregu i Zi, Godanci i Epërm, Varigoci dhe Kraishta. Arsyeja e ndërprerjes: Energjizimin e trafos së re.

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 06.12.2017 në TS 35/10kV Ferizaj II do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Drejtimi i Ujëvarës (Kodi: 40041011) prej orës 10:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Nerodimes, Ujëvara, Frigoriferi dhe Barakat. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Panelit në TS Blinda Reka.

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it 1. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 9:00 -12:00 —— 15:00-18:00 dhe 21:00-24:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci, Rashinca, Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 2. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Rashica (Kodi: 41046001) prej orës 12:00 – 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Davidovci,Rashinca Muzeqina, Vojnovci dhe Gjergjaj. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

3. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Petrova (Kodi: 41046002) prej orës 9:00 -12:00 —— 15:00-18:00dhe 21:00-24:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

4. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Petrova (Kodi: 41046002) prej orës 12:00 – 15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: rr. Ahmet Shtimja, Petrova, Reçaku (një pjesë) dhe Mullopolci.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

5. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Shtime (Kodi: 41046003) prej orës 12:00 – 15:00 dhe 18:00-21:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja,Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 6. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Shtime (Kodi: 41046003) prej orës 9:00 -12:00 dhe 15:00-18:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Shtimja,Lagjja e Pajtimit dhe Godanci i Ulët. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

7. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 12:00 – 15:00 dhe 18:00-21:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Pjesë e Shtimes,Qesta Reqakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

8. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Carraleva (Kodi: 41046004) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Shtimes, Qesta Reçakut,Reqaku, Belinci,Caraleva Topilla, Llanisht, Devetak, Grejqevc, Zborc, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica. • .Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

9. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Koshare (Kodi: 41046005) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koshare dhe Gllavica. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 10. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Shtime do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Koshare (Kodi: 41046005) prej orës 12:00-15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Koshare dhe Gllavica Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 11. Më 05.12.2017 në TS 35/10KV Lipjani do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Zjarrfiksat (Kodi: 41047008) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi dhe TS Zjarrfiksat. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

12. Më 06.12.2017 në TS 35/10KV Lipjani do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Zjarrfiksat (Kodi: 41047008) prej orës 12:00-15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: TS Rexhep Bytyqi, TS Zjarrfiksat . Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

13. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 12:00-15:00 dhe 18:00-21:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez ( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmir. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

14. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Drenicës (Kodi: 41048001) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: një pjesë e Rrezez( Leletiqit), Mirenë, Fushticë e Epërme, Fushticë e Ulët, Resinoc Baincë, Shale dhe Krojmir. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

15. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehetË • Dalja .10 kV Fshatrat- Magure (Kodi: 41048002) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 dhe 21:00-24:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Magure, Medvevc, Dobraje, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torine, Poturovc, Gllanice. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 16. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Fshatrat- Magure (Kodi: 41048002) prej orës 12:00-15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Magure, Medvevc, Dobraje, Rreze, Blinaje, Qylage, Poturovc, Torine, Poturovc, Gllanicë. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

17. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Halilaqi (Kodi: 41048003) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 dhe 21:00-24:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

18. Më 06.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet: • Dalja .10 kV Halilaqi (Kodi: 41048003) prej orës 12:00-15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Harilaqi, Treshnjevka dhe konsumatorët komercial të kësaj dalje 10kV. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i.

19. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Burimi (Kodi: 41048004) prej orës 9:00-12:00 dhe 15:00-18:00 dhe 21:00-24:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burimi, KFOR-i dhe Pompat e Ujit të Aeroportit. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. 20. Më 05.12.2017 në TS 35/10 KV Magure do të ndërprehet. • Dalja .10 kV Burimi (Kodi: 41048004) prej orës 12:00-15:00 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Burimi, KFOR-i, Pompat e Ujit të Aeroportit. Arsyeja e ndërprerjes: Punime nga KOSTT-i. Gjakovë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it -Nuk ka Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit -Nuk ka Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta Nuk ka Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 06.12.2017 në TS 110/35/10 kV Rahoveci do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Opterusha (Kodi: 82000010) prej orës 10:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Bellacërkë, Brestoc, Celinë, Hoçë e Vogël, Hoçë e Madhe, Nagavc, Opterushë, Velika Hoca dhe Zoçishtë. Arsyeja e ndërprerjes: Verifikimi dhe shtimi i Vajit nëpër TS 10 / 04 kV.

Mitrovicë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it -Nuk ka Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit -Nuk ka Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta Nuk ka Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 06.12.2017 në TS 35/10 kV Shupkovci do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Shala (Kodi: 71074001) prej orës 11:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Reka, Tunelli i Parë, Kutllofc, Mazhiqi, Rashani, Terstena, Bare, Bajgora, Vidishiqi, Kovaqica, Kaqanolli, Rahova, Boletini, Zhazha, Vllahia, Zijaqa, Maxhera, Melenica, Dedia, Zabërgja, Selaci dhe Zoçishta. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit të mbingarkuar Bajgorë.

Pejë

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it -Nuk ka Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta 1. Më 06.07.12.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Radavci (Kodi: 50000004) prej orës 8:30-11:30 dhe 14:30-17:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Novosella,Radavci,brestoviku, Dogna,Jabllanica e madhe. Arsyeja e ndërprerjes: Qkyqja nevoitet per shtrimjen e kabllove te reja dhe vendosje te ormanave, vendosje te konzollave. 2. Më 06.07.12.2017 në TS 110/35/10 kV Peja 1 do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Vitomirica (Kodi: 50000010) prej orës 8:00-11:00 dhe 14:00-16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesinKatuni i Ri 2, Instituti Bujqesor, Lagjja Qemanska Vitomiricë, Riki Petrolli, Baliqët, Farma, Domi, Gjeshoviqët, Ozdrimi, Dubova e Madhe, Fierza 5, Dubova e Vogël Arsyeja e ndërprerjes: Kyqja e trafos së re Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 06.12.2017 në TS 110/10KV Peja 2 do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Kastrat (Kodi: 51000007) prej orës 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lagjja Dardania, Llozhani, Zllopeku, Poqesta, Belinca, Doberdoli, Babiqi, Pistoni dhe Sedefi. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i shtyllave të tensionit të lartë.

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit 1. Më 06.12.2017 në TS 110/10kV Klina do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Gllareva (Kodi: 52000009) prej orës 10:00 deri ne ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Dresniku, shkolla, Benita kompani, Gllareva1, Veselajt 2,3,4, Morinët 5 shkolla, Rixheva1 dhe 2, Stapanica 2, Zabërgja, Qabiqi1,2 dhe 3, Gllarevë Antena e Ipko-s, depo M. Jaha, Mirusha transport, Lagjja Buzalla. Arsyeja e ndërprerjes: Ndrrimi i trafos së mbingarkuar

Prizren

Ndërprerje me kërkesë të KOSTT-it -Nuk ka Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

Më 06.12.2017 në NS 35/10 kV Pirana do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Krusha (Kodi: 30034011) prej orës 11:00 – 13:00. Gjatë realizimit të punimeve, pa energji elektrike do të mbesin: Krushë e Madhe, Krushë e Vogël, Randobravë, bizneset: Seperacioni. “10Maji”, Seperacioni. “Agimi”, Sep. “Isa Rexhepi”, Seperacioni. “Arbëria”, Seperacioni “Kag-Asfallt” dhe N.P.T “Soni-Com”. Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i Tr të mbingarkuar në TS Krusha e Vogël 2 dhe ne TS Krusha e madhe VII.

Ndërprerje me kërkesë të palëve të treta 1. Më 06.12.2017 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Korisha (Kodi: 31000010) prej orës 8:00 -11:00 dhe 14:00 -17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Lubizhda I, Lubizhda II, Lubizhda III, Gani Zekaj, Lagjeja Ahmetaj, Kamila, Bosch, Eda, Grupi i Bizneseve. Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele, kyçje –shkyçje, revizion i kthinës etj.

Mirëmbajte të planifikuar

1. Më 06.12.2017 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet. • Dalja 10 kV Korilla (Kodi: 31000011) prej orës 11:00 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kurilla, Marashi Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele, kyçje –shkyçje, revizion i kthinës etj.

2. Më 06.12.2017 në TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet: • Dalja 10 kV Shtëpia e armatës (Kodi: 31000023) prej orës 12:00 deri në ora 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Armata Popullore, Banesat, Asdreni, Mostari dhe Durmish Asllani. Arsyeja e ndërprerjes: Testimi I mbrojtjes rele, kyçje –shkyçje, revizion i kthinës etj.