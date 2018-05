KEDS njofton se të martën do të ketë ndërprerje të rrymës në disa vende

KEDS ka njoftuar se do të ketë punime në disa lokacione në Kosovë të martën (22 maj). Si rezultat i kësaj do të këtë ndërprerje të rrymës.

Njoftimi i KEDS:

Prishtinë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Më 21,22.05.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

TS. 10/04 kV Kodra e Trimave -11 (Kodi: 13000005031) prej orës 08:00 – 11:00dhe nga ora 14:00-17:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesë: rr. 27 Nëntori.

Arsyeja e ndërprerjes: Tërheqja e kabllos bistek dhe montimi i ormanëve për kyçjen e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

Më 22.05.2018 në TS 110/10(20)kV Prishtina 5 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kodra e trimave 11 (Kodi: 13000005) prej orës 09:00 – 13:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kodra e Trimave 10, Kodra e Trimave 11, Kodra e Trimave 6 dhe Nexhmi Llumnica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i transformatorit.

Peja

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 22.05.2018 në NS 110/10kV Peja 2 do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Zahaqi (51000010) nga ora 10:00 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Qyshk, Pavlan, Zahaq, nje pjesë e Llabjanit, Deponia, Ramuni një pjesë, Gllaviqica, Kërstovci, Leshan, Klinqin, Sverka e Thatë, Jabllanica e Leshanit dhe Rosujat.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje dhe ndërrim i shtyllave të kalbura.

Ferizaj

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

1.

Me 19.05.2018 në NS 35/10kV Shtime do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Kosharja (41046005 ) nga ora 14:00 deri në ora 16:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Kosharja, Gllavica dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Vendosja e shtyllës 12/1600 nën tension.

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Ferizaj III do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Varoshi (40042005) nga ora 10:30 deri në ora 12:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Varoshi, Gërlica, Komogllava, Rakaj dhe bizneset private.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

2.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Ferizaj III do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Vegëltorja (40042006) nga ora 12:00 deri në ora 13:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Vegëltorja.

Arsyeja: Shqyrtimi i Mbrojtjes rele.

3.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Ferizaj III do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Nikadini (40042007) nga ora 13:30 deri në ora 15:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:

rr, Riza Matoshi, Imri Halili Nikadinin, rr-Varoshit dhe Qiraxhitë.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i mbrojtjes rele.

4.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Ferizaj III do te ndërprehet:

Dalja 10 kV Projektingu (40042008) nga ora 15:00 deri në ora 16:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Projektingu.

Arsyeja e ndërprerjes: Shqyrtimi i Mbrojtjes rel

Gjakovë

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Xërxa do te ndërprehet:

Dalja 10 kV 18 Nentori (82081004) nga ora 11:00 deri në ora 12:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:N.T.P Korenica, Xeni Comerc, Adora, Fat Oli, AL Petrol, D.P.Z Plast dhe Fetoshi.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime- matje 10kV.

2.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Xërxa (82081003) nga ora 12:30 deri në ora 14:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:Xëxe – kryesisht konsumatorët komercialë– biznese.

Arsyeja: Punime- matje 10kV.

3.

Me 22.05.2018 në NS 35/10kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Fortesa (82081009) nga ora 14:00 deri në ora 15:30

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin:fshatrat Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyeja e ndërprerjes: Punime- matje 10kV.

Prizren

Ndërprerje me kërkes ë të KOSTT-it

-Nuk ka

Ndërprerje me kërkes ë të palëve të treta

-Nuk ka

Ndërprerje e domosdoshme për punimet për sigurinë e sistemit

-Nuk ka

Mirëmbajte të planifikuar

1.

Më 20.05.2018 në NS 35/10 kV Sharri (Dragash) do të ndërprehet:

· Dalja 10 kV Bellobrodi (Kodi: 30036008) prej orës 09:00 deri në ora 12:00 si dhe nga ora 15:00 deri në ora 18:00

Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin: Bellobradi, Brruti, Kapre, Kosavë, Pllajnik, Shajne, Xërxe e Sharrit, Zgatar, Zym i Sharrit, Afariste: ILVA” Buqe, Restoran Dasma Zym, TS-IPKO dhe Vala.

Arsyeja e ndërprerjes: Shtrirje të përçuesit./Lajmi.net/