KEDS njofton se do të ndalë rrymën urgjentisht për 15 minuta në këto vende

KEDS Sh. A. njofton se sot, më 31.10.2017 në NS 110/35/10 kV Lipjan do të ketë ndërprerje emergjente të rrymës.

KEDS Sh. A. njofton do të ketë ndërprerje emergjente të rrymës. Daljes 10 kV Bablaku (Kodi: 41000001 ) prej orës 16:00 deri në orën 16:15 Gjatë kohës sa do të zgjasin punimet pa furnizim me energji elektrike do të mbesin fshatrat: Tërrn, Bablak, Rubovc, Kojskë, Babushi i Ri, Surqinë, Cërrnillë, Mirash, Mirashi i Ri dhe bizneset: Ata Projekt, Dafina Shumolli, Bali Comerce, ETC-ja, Gërlica, Rasim Halili, TS Metal Kosova dhe Universiumi.

Arsyeja e ndërprerjes: Kyçja e trafostacionit pas evitimit të prishjes. /Lajmi.net/