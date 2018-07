Katër fantazitë seksuale më të zakonshme që kanë njerëzit, por që rrallë i pranojnë hapur

Jetojmë në një shoqëri që është shumë herë më e hapur dhe më e lirshme kur vjen puna tek seksi, por sipas ekspertëve ende ka shumë punë për të bërë.

Në studimet e bëra, ka rezultuar se shumica e njerëzve fantazojnë shumë për jetën e tyre seksuale. Fantazojnë për njerëzit specifik, për vende dhe gjëra të cilat nuk kanë arritur t’i bëjnë në realitet.

Por se cilat janë disa nga fantazitë e përbashkëta seksuale të shumicës së njerëzve, do t’i mësoni në vijim.

1. Seksi treshe.

Të paktën njëri nga partnerët fantazon për dikë tjetër në shtrat me ta.Në përgjithësi, burrat duan një grua tjetër përveç partneres së tyre gjatë kohës së aktit, transmeton tej.al.

2. Vende të ndryshme larg seksit monoton!

Ndërrimi i pozicioneve, i vendi apo i partnerëve është një tjetër fantazi seksuale shumë e përhapur. Për shembull, ata të cilët shpesh bëjnë seks në shtrat fantazojnë për një seks në vende publike.

Në zyrë, në park apo makinë s’ka rëndësi. Ndjesia se dikush mund të të shoh nga momenti në moment e rrit edhe më shumë adrenalinën duke e bërë aktin edhe më pasionant.

3. Lidhjet e hapura

Shumë njerëz do të donin të kryenin marrëdhënie me persona të tjerë përveç partnerit të tyre, sipas cna.al Madje, një pjesë e mirë e tyre kanë pranuar se janë kuriozë të shohin të dashurën duke bërë seks me dikë tjetër.

4. Seks me të njëjtën gjini.

Ndonëse shumë nga pjesëtarët që morën pjesë në eksperiment ishin heteroseksual, pranuan se të paktën njëherë kanë imagjinuar si do të ishte seksi me të njëjtën gjini.