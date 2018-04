Katastrofë për Romën, i mungon edhe ylli tjetër në sfidën me Liverpoolin

.

Roma e ka marrë edhe një lajm shumë të keq para ndeshjes gjysmëfinale të Ligës së Kampionëve kundër Liverpoolit.

Pas Diego Perottit, verdhekuqët e kanë humbur edhe një futbollist startues, përcjellë “Lajmi.net”.

Bëhet fjalë për Kevin Strootman, i cili me gjasë nuk do të rikuperohet me kohë për sfidën.

Sipas “Massaggero”, Strootman ka shumë mundësi të mungojë dhe vendin e tij do ta zë Lorenzo Pellegrini. /Lajmi.net/