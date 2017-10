Kartela MANA me super-risi, aplikacioni falas për konsumatorët

Kartela MANA tashmë ka bërë edhe një hap të rëndësishëm që të jetë sa më afër konsumatorëve.

MANA, që është kartelë e lojalitetit dhe shërben për grumbullimin e pikëve nga blerjet, ka lëshuar në funksion aplikacionin falas.

Përmes këtij aplikacioni mund të informoheni mbi aktivitetin tuaj, partnerët dhe ofertat si dhe të menaxhoni profilin tuaj.

Aplikacioni është falas dhe përmes tij mund t’i kryeni këto shërbime:

* Informohuni lehtë dhe shpejtë mbi gjendjen e pikëve në kartelën tuaj MANA

* Përcillni aktivitetin tuaj dhe njoftohuni në kohë reale mbi grumbullimin dhe shfrytëzimin e pikëve tuaja

* Informohuni të parët mbi Ofertat ekskluzive të partnerëve të kartelës MANA (Vala, HIB Petrol, Super Viva, GAMA Electronics, AltaVia Travel, Aldex Qeramika, Sach Pizza, Sport Vision, Little Big, Prince Coffee Shop, Ora Watches & Jewelry, Sirius Wine, Light House, Taxi Dallas, Preciosa, Iliria Dent)

Çfarë duhet të bëni që ta merrni aplikacionin MANA:

Aplikacioni është falas dhe krejt çka duhet të bëni:

– Nëse jeni anëtarë i kartelës MANA shënoni e-mailin ose numrin e telefonit me të cilin jeni të regjistruar, fjalëkalimin që keni zgjedhur dhe kyçuni

– Nëse jeni anëtarë i kartelës MANA mirëpo jeni duke u kyçur për herë të pare në llogarinë tuaj, shënoni e-mailin ose numrin e telefonit me të cilin jeni të regjistruar ndërsa si fjalëkalim përdorni barkodin e kartelës tuaj MANA.

– Nëse nuk jeni anëtarë i kartelës MANA atëherë klikoni butonin ‘Regjistrohu’, mbushni fushat me të dhënat tuaja dhe bëhuni pjesë e programit MANA

Kartela MANA është program i parë i Lojalitetit me partneritet në Kosovë, i cili është ndërtuar për të shpërblyer konsumatorët. Ky program mundëson grumbullimin e pikëve dhe më pas shfrytëzimin e tyre përbrenda gjithë partnerëve të përfshirë në program.

Si anëtarë të kartelës MANA, ju do të fitoni pikë për çdo euro të shpenzuar tek cilido nga partnerët e programit. Këto pikë të grumbulluara pastaj mund t’i shfrytëzoni si para tek cilido nga këta partnerë.