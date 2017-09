Kaq orë kanë mbetur deri në publikimin e këngës së re nga Capital T dhe 2po2 (Foto)

Premierën e këngës së re nga Capital T mund ta ndiqni bashkë me artistin Reperi i mirënjohur Capital T do të sjell bashkëpunimin e radhës me dajën e tij 2po2.

Përmes një postimi në Instagram Capo njoftoi se kanë mbetur vetëm pesë orë deri në publikimin e këngës “Ulu”, shkruan rtv21.tv “Edhe 5 orë deri ne publikimin e #ULU we go live stream on IG në – 14:45 me kqyr premier bashk”, ka shkruar reperi në mbishkrimin e fotografisë së publikuar.