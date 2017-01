Kapiteni i Përfaqësueses së Kosovës flet pas fitores historike ndaj Norvegjisë

Përfaqësuesja e Kosovës në futsall i ka nisur mbarë parakualifikimet për Euro 2018, duke e mposhtur 5:1 Norvegjinë në ndeshjen debutuese në Qipro.

Kjo ishte ndeshja e parë kualifikuese për Përfaqësuesen e Kosovës në futsall, që pas pranimit të FFK-së në UEFA dhe FIFA.

I lumtur me fitoren historike të skuadrës që drejtohet nga Ramadan Cimili është shprehur kapiteni Vahid Krasniqi, i cili nuk pati fatin të paraqitet shumë minuta në këtë ndeshje, pasi u ndëshkua me karton të kuq në fillim të saj.

“Loja përfundoi për mua me pak fat të keq, pasi mora karton të kuq, por kryesorja është që Kosova vazhdoi edhe pa mua me aksione të mira dhe lojë të bukur për sy, ku nuk mungoi as rezultati, pasi fituam 5:1”, ka deklaruar Krasniqi për lajmi.net.

Kosova nesër zhvillon edhe ndeshjen e dytë kualifikuese kundër Qipros, në të cilën ndeshje Krasniqi nuk ka të drejtë të paraqitet, por ai pret që djemtë e përfaqësueses të korrin një tjetër sukses, falë lojës së bukur dhe angazhimit të madh që po tregojnë.

“Tash duhet të përqendrohemi për ndeshjen e dytë kundër Qipros që e luajmë nesër, unë nuk kam drejtë loje në këtë ndeshje pas kartonit të kuq, por mungesa ime nuk do të vërehet sepse djelmoshat po luajnë bukur dhe me zemër”, ka shtuar ai.

Parashikoni ndeshje të futbollit dhe fitoni dhjetëra shpërblime, duke përfshirë një iPhone 7 dhe Samsung Galaxy S6