Kapiteni i Partizanit të Beogradit me prejardhje nga Surinami: Kosova, zemra e Serbisë

Kapiteni i Partizanit të Beogradit, Michael Donald me prejardhje nga Surinami dhe me nënshtetësi holandeze ka ndezur sfidën e cila do të zhvillohet të enjten ndërmjet skuadrës serbe dhe Skënderbeut nga Shqipëria.

Sidomos pas “tërhqejes së njohjes nga Surinami”, ai nuk ka hezituar të publikojë mesazhe nacionaliste.

Në tëitter ai ka postuar një fotografi ku serbisht shkruhet se “Kosova është zemra e Serbisë”, transmeton lajmi.net

Në postim ai ka shtuar edhe logon e tifozëve të Partizanit nga Beogradi.

Duket se ky postim është një lloj miratimi, nëse veç është tërehqur njohja nga Surinami.

Ndryshe, ndeshja ndërmjet Partizanit të Beogradit dhe Skënderbeut zhvillohet të enjten. /Lajmi.net/