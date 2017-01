Kapërcen shtatë shufra hekuri për vetëm 4.45 sekonda (Video)

Timothy Shieff është njeriu i cili së fundmi ka arritur të thyejë rekordin botëror Guinness.

Ai arriti që të kapërcejë shtatë shufra hekuri në vetëm 4.45 sekonda, transmeton lajmi.net.

Shieff ishte në garë me një mashkull tjetër, i cili nuk mundi të kapërcejë as shufrën e tretë, pavarësisht se tentoi dy herë me radhë.

Shikoni më poshtë për të parë në detaje thyerjen e këtij rekordi. /Lajmi.net/