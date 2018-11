Kapen me narkotikë, arrestohen në Mitrovicë 4 persona, 2 prej tyre shtetas të Shqipërisë

Janë arrestuar katër të dyshuar në Mitrovicë pasi në veturën e tyre është gjetur substancë e dyshuar narkotike e llojit marihuanë.

Policia ka arresutar katër të dyshuarit meshkuj – dy shtetas të Kosovës dhe dy shtetas të Shqipërisë, pasi në veturën e tyre u gjet marihuana me peshë 5,905 gram.

Me urdhër të gjyqtarit të procedures paraprake, janë bastisur dy lokacione, me ç’rast janë gjetur dhe konfiskuar: 2 pushkë automatike, 34 fishekë dhe 1 pistoletë me 5 fishek.

Me urdhër të prokurorit, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje ./Lajmi.net/