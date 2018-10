Kante e bën ‘hor’ Timo Wernerin

Franca e tregoi fytyrën e kampionit ndaj Gjermanisë.

Kombëtarja e Francës arriti që ta mposht Gjermaninë në kuadër të Ligës së Kombeve me rezultat 2 me 1.

Golat për francezët i shënoi Antoine Griezmann, ndërsa për pancirët shënoi Toni Kroos.

Por, N’Golo Kante arriti që t’i befasoj të gjithë edhe një herë, duke treguar se mund të jetë një lojtar shumë luftarak në duele.

Në një përballje me Timo Werner, mesfushori francez e shtyu atë me krahë, duke e zënë në befasi.

Aktualisht, Franca është në vendin e parë me 7 pikë në Ligën A, Grupi 1, ndërsa Gjermania është në vendin e fundit me një pikë, ku në sezonin tjetër do të luaj në Ligën B. /Lajmi.net/