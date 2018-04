Kandidati i Trumpit për sekretar të Shtetit përballë pyetjeve të forta në seancën e konfirmimit

Kandidati i Presidentit Donald Trump për sekretar shteti, drejtori i CIA-s, Mike Pompeo, u përball me pyetje të forta lidhur me hetimet mbi Rusinë, marrëdhëniet e tij me presidentin si dhe vatrat e nxehta të globit gjatë seancës për konfirmimin e kandidaturës së tij të enjten para Komisionit të Senatit për Marrëdhëniet me Jashtë.