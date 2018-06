Kamioni rrokulliset duke shpërndar mijëra zogj në rrugë /VIDEO

Kamioni u përmbys duke bërë që shumë zogj të dalin jashtë.

Trooper Will Finn, zyrtari për informimin publik për WSP District 5, ka shpërndar një video që tregon pulat e rrokullisuar në Road State 502 në Corner Dollars, Washington, transmeton lajmi.net.

Dollars Corner – WB SR502/29th Ave – Clean up underway. Foster Farm workers are on scene collecting the chickens. Detour in place! WB lanes CLOSED at 29th! pic.twitter.com/z3FoectVp8

— Trooper Will Finn (@wspd5pio) June 25, 2018