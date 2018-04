Kamera e vogël me energji diellore mund të fshihet kudo

Studiuesit kanë zhvilluar një kamerë të vogël që përdor energjinë diellore.

Sensor imazhi i një aparat fotografik dhe një qelizë diellore në fakt kanë të njëjtin funksion: Të dyja e kthejnë dritën në energji elektrike. Kjo ruhet si energji, në sensorin e imazhit , sinjalet elektrike konvertohen në imazhe.

Ka disa përpjekje për të kombinuar të dyja. Kur një pjesë e një sensor të imazhit përdoret si një qelizë diellore , më pak dritë mund të kapet për të bërë një foto. Në një metodë tjetër, pikselet e sensorit kalojnë midis dy mënyrave gjatë operimit, por kjo është shumë komplekse dhe gjithashtu zvogëlon cilësinë e imazhit.

Studiuesit në Universitetin e Miçiganit tani kanë zhvilluar një teknikë që është relativisht e thjeshtë dhe jep rezultate të mira. Ata kanë zbuluar në hulumtimin e tyre se diodet fotosensitive të një sensori janë pjesërisht transparente.

Si rezultat, asnjë ndriçim nuk devijohet nga sensori i imazhit dhe cilësia e imazhit ruhet. “Nuk është me të vërtetë riciklimi, është më shumë si grumbullimi i mbeturinave. Është pothuajse si energjia e lirë “, thonë studiuesit . Sipas studiuesve, “mund të ngrihet një aparat fotografik i vogël kudo , i cili është pothuajse i padukshëm”. Kjo supozon se sensori, i cili është vetëm disa milimetra në madhësi, do të pajiset me një mini procesor dhe mini transmetues. Disa kompani po punojnë tashmë në një pajisje të tillë .

15 pamje për sekondë

Mini-sensor i studiuesve mund të mbledhë energji të mjaftueshme në ditët me diell për të regjistruar 15 pamje për sekondë. Në dritën normale të diellit, 7.5 pamje për sekondë janë të mundshme. /Lajmi.net/