Kafeja ju ndihmon të humbni peshë

Nutritionistja Sarah Flowers ka lajme të mira për këdo që nuk mund ta fillojë ditën pa kafe. Përveç se ju jep energji për të lëvizur, Flowers pohon se kafeja mund të ndihmojë në humbjen e peshës.

Flowers theksoi se adhuruesit e kafesë duhet ta pinë këtë pije për ta inkurajuar përqendrimin dhe për ta rritur nivelin e energjisë, por edhe për ta nxitur humbjen e peshës, sepse kafeja e stimulon metabolizmin.

“Një filxhan kafe mund të ndihmojë në përshpejtimin e metabolizmit, e stimulon termogjenezën duke ndihmuar në këtë mënyrë në djegien e yndyrave”, tha Flowers.

Përveç kësaj, kafeja përmban acid klorogjenik i cili e ngadalëson absorbimin e karbohidrateve dhe e zvogëlon yndyrën, transmeton Koha.net. Megjithatë, e gjithë kjo nuk do të thotë se ju duhet një litër kafe në ditë, Flowers këshillon të pini kafe në mëngjes, një ose dy filxhanë.

Gjithashtu, kafeja e redukton oreksin. Edhe pse nuk është zëvendësim për ushqim, Flowers thekson se ajo mund ta stimulojë termogjenezën, që do të thotë reduktimin e oreksit dhe reduktimin e përkohshëm të dëshirës për ushqim. Është e rëndësishme të theksohet se humbja e peshës është e lidhur me kafenë e zezë. Mund të shtoni pak qumësht, por kafeja me shumë qumësht dhe sheqer mund të ketë efekt të kundërt.