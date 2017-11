‘Kafe e llokum’ vjen nga Mimoza Shkodra

Këngëtarja Mimoza Shkodra ka lansuar këngën e re.

Bëhet fjalë për projektin muzikor ‘Kafe e llokum’ që do jetë pjesë e festave të fundvitit, shkruan lajmi.net

Kënga është shkruar nga Kreshnik Avdiu dhe me orkestrim nga Alban Furtuna dhe nuk dihet nëse do finalizohet edhe me klip.

Ky projekt erdhi pas suksesin që Mimoza e kishte me duetin me Seldin të titulluar ‘Dashni’ e që doli pas fejesës së tyre./Lajmi.net/

https://www.youtube.com/watch?v=FHoF544KyYY