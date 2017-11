Kadri Veseli: Disa në PDK mendojnë se janë të pazëvendësueshëm

Kryetari i PDK-së, kadri Veseli, ka folur edhe për zgjedhjet e brendshme që i ka shpallur kjo parti.

(I plotësuar) – Ai ka thënë se disa njerëz në PDK mendojnë se janë të pazëvendësueshëm e disa mendojnë se kjo parti iu ka borxh.

“Do t’iu shkojë reformave deri në fund. Disa mendojnë se janë të pazëvendësueshëm, e disa mendojnë se PDK ju ka borxh atyre. E keni parë disa si kanë ikur, se s’na u kanë dashur dhe s’iu kam dhënë hapësirë. Iu dëshirojë sukses dhe sa më larg PDK-së”, ka thënë Veseli në një intervistë në Klan Kosova.

Ai ka thënë se do t’i zgjedhin organet e partisë dhe do të marrin modelin e Partisë Konservatore të Britanisë.

“Do t’i zgjedh organet që nga seksionet deri të kryetari i partisë. Edhe unë do të hyj në zgjedhje. Të gjithë. Do të shkojmë në bazë të modelit të Partisë Konservatore të Britanisë. Nuk do të jetë një model që do ta vendosi unë por një kolegjium me profesorët tanë dhe do të merret edhe Partia Konservatore e Britanisë”.

Veseli ka thënë se do të ketë kundër kandidat në zgjedhjet e partisë.

“Askush nuk e ka të garantuar pozicionin që e ka. Do të ketë edhe kundër kandidat, dhe delegatët do të zgjedhin një kryetar. Do të jetë shembull i demokracisë konventa e PDK-së”./Lajmi.net/

Veseli: Vetëvendosje është shndërruar në instrument manipulimi

Kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, ka thënë se nuk do të pranojnë pushtet që nuk ka legjitimitet.

Veseli në një intervistë në Klan Kosova ka thënë se ju kanë drejtuar institucioneve për parregullsi që i kanë evidentuar në Prizren.

“Nuk do të pranojnë pushtet që nuk ka legjitimitet, ne ju kemi drejtuar institucioneve dhe atje e kemi bërë ankesën. Po ashtu në Klinë ka një mal argumentesh që ka pasur keqpërdorime”.

Veseli ka akuzuar Vetëvendosjen, duke thënë se është “shndërruar në instrument manipulimi”.

“Vetëvendosje është shndrruan në instrument manipulimi dhe është agresive në akuza. Strategjia më e mirë e mbrojtjes është akuza, i ka përdorur mjetet që nuk janë dinjitoze. Prizreni si kulturë nuk është tolerante ndaj abuzimeve të tilla”.

Veseli ka folur edhe për Mitrovicën, ku kandidatja e PDK-së Valdete Idrizi humbi në balotazh.

“Valdete Idrizi doli në raundin e parë fuqishëm në Mitrovicë. Idrizi është një njeri që do t’i bënte nder cdo qytetari”, ka thënë Veseli./Lajmi.net/