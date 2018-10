Juventusi merr lajmin gjigant, ylli i madh kthehet në stërvitje!

Juventusit i është rikthyer buzëqeshja.

Juventusit ka marr një lajm fantastik, pas ndeshjeve në Ligën e Kombeve.

Blaise Matuidi është rikthyer në stërvitje te ‘Zonja e Vjetër’, përcjell “lajmi.net”.

Mesfushori francez është rikthyer te Juventusi, pasi e presin dy ndeshje tejet të rëndësishme.

Skuadra torinase do të përballet me Genoan në kuadër të Serie A dhe me Manchester United në Ligën e Kampionëve. /Lajmi.net/