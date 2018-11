Juventus po e transferon yllin e madh me parametra zero

Juventusi po planifikon që të bëjë një transferim gjigant.

Juventusi dëshiron që ta largoj nga porta Wojciech Szczesny, pasi David de Gea është i gatshëm të kalojë në Torino.

‘Zonja e Vjetër’ ka filluar kontaktet e para me agjentin e spanjollit, Jorge Mendes, andaj transferimi mund të kompletohet në verën e vitit 2019, përcjell “lajmi.net”.

Kontrata e De Geas me Manchester Unitedin skadon në fund të këtij sezoni, andaj Juventusi do ta marr atë me parametra zero.

Skuadra italiane kërkon që spanjolli ta arrijë një para marrëveshje në janar, në mënyrë që kalimi i tij në Torino të përfundoj me fillim të muajit korrik. /Lajmi.net/