Juventus me super-transferim nga PSG (FOTO)

Juventus kërkon një futbollist të Paris Saint Germainit.

Bëhet fjalë për mbrojtësin e djathtë, Thomas Meunier.

Sipas mediave belge, Meunier s’ka hapësira më te PSG pas ardhjes së Dani Alves, përcjellë “Lajmi.net”.

Për këtë arsye, ai ka kërkuar që të largohet nga kryeqyteti francez.

Juve po tenton marrëveshjen me lojtarin, ndërsa më pas do të provojë akordin edhe me klubin. /Lajmi.net/