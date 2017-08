Sergi Roberto mund të transferohet në Juventus.

Juventus kërkon një përforcim nga Barcelona.

E përditshmja sportive katalane “Sport” raporton se kampioni nga Serie A ka shprehur interesim për mbrojtësin e Barcelonës, Sergi Roberto.

Roberto së fundmi ka zgjuar interesim edhe nga Manchester United, përcjell “lajmi.net”.

Por, Juventus thuhet se do të tentojë blerjen e tij me një ofertë me vlerë prej 40 milionë euro. /Lajmi.net/