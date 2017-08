Juventus e ka një lajm katastrofal për Liverpoolin (FOTO)

Juventus këmbëngulë për mesfushorin e Liverpoolit, Emre Can.

Lajmi është konfirmuar nga drejtori gjeneral i Juves, Beppe Marotta.

“Can është një lojtar fantastik. Nuk e di nëse do të rinovojë, por ne do të qëndrojmë gati dhe do ta përcjellim”, deklaroi Moratta për “Calciomercato”, përcjellë “Lajmi.net”.

Liverpool ka bërë të ditur që Can nuk do të largohet nga “Anfield”.

Mirëpo, Juve ka gati ofertën tunduese, të cilën do ta dërgojë në janar. /Lajmi.net/