Juventus apo Napoli? Ja ku dëshiron të transferohet Cavani

Ndërsa nga Rusia priten lajme në lidhje me gjendjen fizike të Edinson Cavani, në prag të çerekfinales së Kupës së Botës, që Uruguai do të luajë kundër Francës, në Itali po pyesin veten në lidhje me operacionet e merkaton dhe zërave të fundit.