Juve siguron transferimin e radhës, nesër testet mjekësore (FOTO)

Juventus e ka kryer transferimin e radhës.

Bardhezinjtë kanë arritur akordin përfundimtar me Benedikt Howedes.

Sipas informacioneve të fundit, mbrojtësi do të mbërrijë në Torino nesër, përcjellë “Lajmi.net”.

Ai do të kryej testet mjekësore në mëngjes me klubin bardhezi dhe më pas do të zyrtarizohet.

Howedes do të nënshkruajë kontratë 4-vjeçare me Juven, ku do të fitojë 3 milionë euro në sezon. /Lajmi.net/