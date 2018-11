Ju qëndrojnë gjithmonë duart e ftohta? Mësoni arsyet

Të kesh duart e ftohta edhe kur nuk je në një mjedis të ftohtë është e zakonshme. Shpesh, duart e ftohta janë pjesë e përgjigjes natyrale të trupit tënd për të rregulluar temperaturën e trupit dhe nuk duhet të ketë hapësirë për shqetësim.

Por gjërat mund të bëhen alarmuese nëse vazhdimisht i keni duart e ftohta, sidomos nëse shoqërohet me ndryshime në ngjyrë lëkure. Për shembull, të kesh duart e ftohta mund të thotë që ke një problem me nervat ose qarkullimin e gjakut apo një problem me dëmtimin e indeve në duar ose gishta, transmeton lajmi.net.

Problemi i vazhdueshëm me duar të ftohta mund të jetë si pasojë e një sërë shkaqesh. Duke pasur duar të ftohta mund të sinjalizoni një problem me qarkullimin tuaj të gjakut ose enët e gjakut në duart tuaja.

Shkaqet e tjera duarve të ftohta përfshijnë aneminë, sëmundjen e Buerger, diabetin, sëmundjen e Raynaudit dhe sklerodermën.

Bëni një takim për të parë mjekun tuaj nëse shqetësoheni vazhdimisht nga ftohja e duarve. Mjeku juaj mund të kontrollojë nëse duart tuaja të ftohta janë shkaktuar nga një problem me qarkullimin tuaj të gjakut ose nervave.

Trajtimi synon të identifikojë shkaktarin themelor të ftohje. Në varësi të gjendjes tuaj, mjeku mund të rekomandojë ndryshimet e stilit të jetesës për të ndihmuar në përmirësimin e simptomave./Lajmi.net/